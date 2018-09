NATIONS LEAGUE. Dzeko redt Bosnië-Herzegovina, Hongarije kan het wel zonder Georges Leekens

Naast IJsland-België stonden er nog zes wedstrijden op het programma in de Nations League.

Bekijk hier alle uitslagen van de Nations League!

Liga A

Spanje maakte in Elche gehakt van Kroatië. La Roja deden liefst zes keer de netten trillen tegen de vice-wereldkampioen en won met 6-0. Saul Niguez, Marco Asensio, Rodrigo, Sergio Ramos en Isco scoorden voor de Spanjaarden. Gent-doelman Lovre Kalinic scoorde een ongelukkig eigen doelpunt. Spanje telt in Groep 4 nu zes punten, Engeland en Kroatië hebben er nog geen enkel.

Liga B

Bosnië-Herzegovina kreeg Oostenrijk over de vloer in Groep 3. De thuisploeg won in Zenica met 1-0 dankzij een laat doelpunt van, wie anders, Edin Dzeko. Intussen interlandgoal nummer 53 voor de spits van AS Roma. In de stand leiden de Bosniërs met zes punten.

Liga C

Twee wedstrijden op het derde niveau van de Nations League. Finland nam in Turku de maat van Estland. Het werd 1-0 dankzij een doelpunt van Teemu Pukki. Hongarije, sinds juni niet meer onder bondscoach Georges Leekens, won met 2-1 van Griekenland. Roland Sallai en László Kleinheisler scoorden voor de Hongaren, Konstantinos Manolas scoorde tegen voor de bezoekers.

In de stand in Groep 2 gaat Finland aan de leiding met een mooie zes op zes. Hongarije en Griekenland tellen drie punten, Estland is nog puntenloos.

Liga D

In Liga D werd er niet gescoord in de wedstrijd tussen Moldavië en Wit-Rusland. Luxemburg was wel in vorm. Het won met 0-3 op het veld van San Marino. Onder andere Maxime Chanot (ex-Kortrijk) scoorde voor de bezoekers, die nu zes punten tellen in Groep 2. Wit-Rusland heeft er vier, Moldavië eentje en San Marino geen enkel.