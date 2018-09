Tv-rechter strijdt tegen zwerfvuil: “Niet zeuren, gewoon oprapen”

De Vlaamse kijker kent Philippe Van Linthout als de man die in het tv-programma ‘De Rechtbank’ het recht wil laten zegevieren. Maar in zijn vrije tijd vecht hij ook voor een betere wereld en gaat hij ploggen. Die manier van joggen, waarbij je tijdens het lopen ook zwerfvuil opruimt, is sinds begin dit jaar in opmars in ons land.

Wie hem volgt op Twitter, ziet telkens zijn buit verschijnen: frisdrank- of bierblikjes, lege sigarettenpakjes, bierflesjes en gisteren ook een vuile papieren zakdoek. “Die laatste was minder plezant. Hoog tijd dat het winter wordt, dan kan ik met handschoenen lopen en is het iets minder vies werk.”

Ploggen

Van Linthout kwam op het idee om te gaan ploggen toen hij deze zomer op vakantie was in Zwitserland. “Alles ligt er daar zo proper bij. Je vindt er geen kruimel op de straat. In de bergen staan barbecues die er nog zo goed als nieuw uitzien, en waar geen zwerfvuil naast ligt. Hier in Vlaanderen zou het een ander verhaal zijn. Dan zijn er twee mogelijkheden: erover zeuren óf het positief houden en er zelf iets aan proberen doen.”

Van Linthout, die “al zoveel negatieve dingen” ziet binnen zijn job, koos voor het laatste. “Ik ga regelmatig een vijftal kilometer joggen langs de Dijle. Dan zie je wel wat liggen. Nu neem ik telkens mee wat ik kan dragen. Meestal blikjes, vaak ook sigarettenpakjes of lege flesjes waar – jawel – ook statiegeld op zit. Liefst van al betrap ik op een dag de mensen die zo’n spullen weggooien en kan ik ze daarop wijzen. Maar als je intussen zelf opraapt wat je ziet liggen, zijn we ook al een stap verder. Zelfs al is het je eigen vuilnis niet. Het zorgt ervoor dat het aangenamer wordt om in de natuur te joggen, maar het ontmoedigt ook mensen om er nog afval bij te gooien. Want zwerfvuil zet duidelijk aan om nog meer te gaan sluikstorten.”