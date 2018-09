Rijverbod voor chauffeur van Hilde Crevits (CD&V)

Brugge / Oostende - Een van de chauffeurs van minister van Onderwijs Hilde Crevits (foto) moest zich gisteren voor de Brugse ­politierechtbank verantwoorden. De man – die voornamelijk als chauffeur van de kabinetschef van de minister werkt – werd op 22 september langs de Torhoutsesteenweg in Oostende geflitst.

De chauffeur reed aan 82 kilometer per uur waar slechts 50 was toegelaten, met een wagen van het ­ministerie van Onderwijs. “Die man werkt als chauffeur voor een minister en heeft zijn rijbewijs dus heel hard nodig”, zegt zijn advocaat. De politierechter veroordeelde de man tot een boete van 512 euro, waarvan de helft voorwaardelijk, en een rijverbod van acht ­dagen. “Het spijt me, maar de minister zal eventjes met de fiets moeten gaan”, zei de politierechter met een knipoog.