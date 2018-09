ANALYSE. Hazard speelt als een leider, maar Lukaku verdient speciale vermelding

Het gaat tussen Zwitserland en België voor winst in groep 2 van de Divisie A in de Nations League. Romelu Lukaku maakte IJsland af en de eilandbewoners zijn nu al zo goed als uitgeschakeld. Eden Hazard flitste ook weer. Het is uitkijken naar vrijdag 12 oktober, als de Duivels tegen Zwitserland spelen. Krijgen we dan wat meer tegenstand?