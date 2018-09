Drama in Keerbergen: man dreigde jaar eerder al om tegen huis van ex te crashen

Keerbergen - Omdat de scheiding niet liep zoals hij had verhoopt, zijn bij de 36-jarige Kevin L. gisterochtend de stoppen doorgeslagen. Hij laadde zijn bestelwagen vol benzine en reed het huis van zijn ex in Keerbergen – waar ze een crèche uitbaat – binnen. Hij besprenkelde de muren en stak alles in brand. De woning werd helemaal verteerd door het vuur; Kevin L. bleef in de vlammen.

Kevin L. die bij een container­firma werkt, werd dinsdag op de rechtbank in Leuven verwacht, net als zijn ex Kirsten. Na de scheiding, die in het voorjaar voltrokken was, zou de rechter nu de boedelscheiding ...