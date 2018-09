Engeland herstelde zich van de nederlaag tegen Spanje door dinsdag Zwitserland in een vriendschappelijke wedstrijd met 1-0 te verslaan. Marcus Rashford scoorde in de 54e minuut. In de Nations League had Zwitserland, dat in de groep van de Rode Duivels zit, afgelopen vrijdag IJsland nog een 6-0 nederlaag toegediend.

GOAL | Marcus Rashford breekt de ban in het King Power Stadium! ??#ENGSUI 1??-0?? pic.twitter.com/eZ6KDrWVlt — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 11 september 2018