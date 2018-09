De steenrijke Chinees Xing Wei, die al miljoenen uitgaf aan zijn ­duivencollectie, wil nu een duivenmuseum bouwen in de Chinese stad Tangshan. Hij roept Vlaamse duivenmelkers op om hem stukken op te sturen op zijn ­kosten. “Nog nooit meegemaakt”, zegt Nikolaas Gyselbrecht van de duivenveilingsite Pipa.

Een Chinees die in China een museum over de Vlaamse duivensport wil bouwen. Het klinkt ongeloofwaardig. “Maar als die Chinees Xing Wei heet, is het dat niet”, zegt Nikolaas Gyselbrecht. De ...