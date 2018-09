Bondscoach Martinez over glansrol Lukaku in IJsland: “Batshuayi jaagt hem wat op”

Roberto Martinez heeft in 27 wedstrijden als Belgisch bondscoach nog maar twee keer verloren. Zijn eerste tegen Spanje en de halve finale op het WK tegen Frankrijk. Dan is het toch logisch dat je in IJsland wint? Niet zo volgens de bondscoach.

“Je hebt het gezien, IJsland was beter in het aanvangskwartier”, aldus de bondscoach na de 0-3-zege. “Dat vond ik een leerrijke periode. Zo kon ik zien hoe moeilijk we het hadden en hoe we ons er zouden uit redden. Wel, dat is goed gelukt. We bleven goed overeind. Daarna was het spel voor ons. We scoorden drie keer en waren beter. Als je de eerste goal scoort, heb je het zelf in de hand. We hebben het in handen genomen en niet meer afgegeven.”

Het was alweer Romelu Lukaku die het verschil op het scorebord uitdrukte. Sinds Martinez bondscoach is, scoort de spits aan de lopende band. Heeft het ene iets met het andere te maken?

“Ik ken Lukaku natuurlijk al heel lang. Ik begrijp hem. Ik kende zijn rol bij de Rode Duivels toen ik bij Everton zijn trainer was. Die voorkennis heeft me geholpen. Ik verlang van hem alleen dat hij scoort. Dat doet hij. Hij moet misschien ook wel. Ik keek in deze stage naar Batshuayi en die is ook heel sterk. Michy jaagt Lukaku ook een beetje op. Hij moet presteren want Batshuayi staat ook klaar.”

Lukaku en Hazard waren de uitblinkers. Carrasco was de minste. “Carrasco probeert zijn beste niveau te halen. Vooral op fysiek vlak heeft hij een achterstand. Door zijn speelstijl moet hij 100 procent fit zijn om optimaal te presteren. Hij moet blijven werken want hij heeft een belangrijke rol in ons team. Je mag zijn werk ook niet onderschatten. Hij geeft ruimte aan andere spelers. Het was plezant om Chadli weer minuten te zien maken. Er komt steeds meer concurrentie en dat wil ik zien. De hele voorbereiding bleek dat er staan te dringen om in de basis te komen. Dat is goed en dat is nodig. Over een maand tegen Zwitserland zullen we zien waar we echt staan.”

