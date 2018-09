ANALYSE. Na jarenlange strijd voor Arco is de deal weer af. Was dit het allemaal waard voor CD&V?

De beloofde Arco-deal komt er niet voor de ­verkiezingen. De nachtmerrie van CD&V wordt zo werkelijkheid. De partij zette jaar na jaar ­Arco in als pasmunt voor andere ­toegevingen, maar vangt nu weer bot. Kan de partij eigenlijk nog uitpakken met concrete ­dossiers? “Het is makkelijker om naar de kiezer te gaan met een verovering dan met het argument dat we erger hebben voorkomen”, zegt ­Kamerlid Hendrik ­Bogaert.