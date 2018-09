Nog een jaar wachten op beslissing over stadion Club Brugge: supporters zijn het beu en organiseren protest

Club Brugge legt vandaag de eerste steen van zijn oefencentrum in Westkapelle, maar op de bouw van het nieuwe stadion aan de Blankenbergse Steenweg blijft het maar ­wachten. Het Brugse stadsbestuur verwacht geen ­beslissing voor juni 2019. “Dit duurt veel te lang”, zegt de schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon.

Club Brugge houdt vandaag een klein feestje. Voorzitter Bart Verhaeghe en de Knokse burgemeester Leopold Lippens steken de spade in de grond voor de bouw van een gloednieuw oefencentrum in Westkapelle. Hier trainen binnenkort de eerste ploeg, de beloften en de U19. Maar zo vlot de bouw in de deelgemeente van Knokke verloopt, zo moeizaam gaat het stadiondossier in de eigen stad Brugge vooruit. Bijna een jaar nadat de Vlaamse overheid het licht op groen zette voor de bouw aan de Blankenbergse Steenweg, staat blauw-zwart nog geen stap dichter bij zijn nieuwe voetbaltempel.

Begin dit jaar gingen grondeigenaars, projectontwikkelaars en milieuverenigingen in beroep bij de Raad van State. Onder hen Joris Ide, een bouwondernemer die dicht bij Anderlecht-voorzitter Marc Coucke staat. Het dossier is nu in handen van de auditeur van de Raad van State, maar op zijn verslag is het volgens advocaten van de stad nog wachten tot juni 2019. “Dit duurt veel te lang”, erkent de Brugse schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). “Maar het dossier gaat niet alleen over een stadion, het gaat ook over de ontwikkeling van bedrijventerreinen en over de bescherming van een natuurgebied.”

In een interview in maart met onze krant noemde voorzitter Verhaeghe Club Brugge “lijdend voorwerp” in het proces. “Ik kan ook alleen maar vaststellen dat stadionprojecten worden tegengehouden om redenen die weinig met voetbal te maken hebben. Maar ik blijf positief en heb er vertrouwen in dat die oplossing er vroeg of laat zal komen.”

Als de Raad van State het licht op groen zet, moet ook de stad Brugge nog haar zegen geven over een bouwvergunning. Dat gebeurt mogelijk door een nieuw samengesteld stadsbestuur.

Een groep supporters van Club Brugge is het wachten alvast beu en organiseert een protestactie vrijdag tijdens de thuiswedstrijd tegen Lokeren.