Romelu Lukaku maakt week van IJslands supportertje goed met mooi gebaar

Romelu Lukaku deed twee keer de netten trillen in de met 0-3 gewonnen Nations League-wedstrijd tegen IJsland. ‘Big Rom’ scoorde dit jaar al twaalf keer voor de Rode Duivels, een evenaring van het record van Jef Mermans. Lukaku was dan ook in de wolken en dat zal een jonge fan van IJsland geweten hebben. Hij kreeg namelijk het gele truitje van de spits van Manchester United en was daar dolblij mee.