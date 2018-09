Ilombe Mboyo schudt bij KV Kortrijk verleden van zich af: “Anthony Vanden Borre was mijn goede voorbeeld”

“Ik héb stommiteiten uitgehaald, maar ik heb geleerd uit de fouten die ik heb gemaakt.” In zijn eerste maanden bij KV Kortrijk etaleert Ilombe Mboyo (31) niet alleen een groeiende vorm, de zogenaamde bad boy is nu in de kleedkamer het grote voorbeeld. Le nouveau Mboyo est arrivé? “Neen, een carrière bestaat nu eenmaal uit hoogtes en laagtes.” ‘Petit Pelé’ biecht alles op.