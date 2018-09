Twitteroorlog tussen Theo Francken en Marc Van Ranst escaleert: “Hij vervalst Facebook-posts” versus “Hij trekt mijn integriteit in twijfel”

De beledigingen vlogen al langer over en weer, maar nu is de Twitteroorlog tussen viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) en staatssecretaris Theo Francken (N-VA) helemaal geëscaleerd. Francken noemt Van Ranst “Dokter Haat”. Die eist formele excuses. “Hij trekt mijn integriteit in twijfel. Dat kan niet”, zegt Van Ranst. “We excuseren ons als hij zelf sorry zegt voor zijn haattweets”, reageert N-VA.