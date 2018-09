Club-supporters ergeren zich blauw: beslissing over nieuw stadion is - opnieuw - niet voor morgen

Brugge - De beslissing over het Brugs stadiondossier is nog niet voor morgen. Schepen Franky Demon verwacht zelfs pas een uitspraak tegen volgende zomer. De supporters van actiegroep Taskforce 5 na 12 worden intussen steeds nerveuzer. “We moeten dit dossier hoog op de agenda houden.”

Bijna een jaar nadat de Vlaamse overheid het licht op groen zette voor de stadionplannen van Club Brugge, staat Blauw-Zwart nog geen stap dichter bij zijn nieuwe voetbaltempel langs de Blankenbergse Steenweg. Nadat grondeigenaars, projectontwikkelaars en milieuverenigingen begin dit jaar in beroep gingen bij de Raad van State, liggen de plannen daar nog steeds. Volgens Brugs schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V) zal het nog een hele tijd duren voordat er een definitieve beslissing komt. “Een termijn is moeilijk in te schatten, maar ik verwacht geen uitspraak voor juni 2019. Dat is de datum waar onze advocaten van uitgaan.”

Inzet van de procedureslag zijn de tientallen hectares landbouwgrond die de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) en de stad Brugge wil inlijven voor bedrijventerreinen en een stadion, maar waarop projectontwikkelaars een optie hebben genomen.

Over de timing zijn alle partijen het wél eens. “Over dit dossier hoef je op korte termijn geen uitspraak te verwachten”, zegt Stijn Verbist, advocaat van projectontwikkelaar Novus. “Juni 2019? Dat lijkt me niet onrealistisch.”

Maar volgens vzw Groen - de milieuvereniging, niet de partij - is juni 2019 eerder erg optimistisch. Zij verwachten tegen dan wel het advies van de auditeur, dat in veel gevallen gevolgd wordt door de Raad van State. “Maar wij vernemen dat op dit moment nog niet alle memories zijn ingediend, de bijkomende argumenten die de verschillende partijen kunnen aanleveren. De auditeur beschikt momenteel dus nog niet over alle informatie om zijn verslag op te maken”, klinkt het bij de organisatie, die pleit voor het behoud van de landbouwgrond en het dossier met 53 bladzijden aandikte. Allicht peanuts ten opzichte van de volledige papierstapel.

Het Brugs stadsbestuur ziet de stilstand met lede ogen aan. “Dit duurt veel te lang. Het gaat hier niet over een tuinhuis, maar wel over een stadion, tewerkstelling en groen”, zegt Demon. Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voorziet niet alleen de bouw van een stadion langs de Blankenbergse Steenweg, maar ook de ontwikkeling van onder meer bedrijventerreinen in Brugge en Zedelgem en de bescherming van natuurgebied Klein Appelmoes in Assebroek.

Supportersactie

De supporters van Club Brugge zijn inmiddels zelf over gegaan tot actie. “In 2008 gaf de stad Brugge nog zijn fiat voor de bouw van een nieuw stadion, nu is het blijkbaar alweer wachten tot 2019 voor een beslissing. Dat is toch om achterover van te vallen”, zegt Hans Noyelle van het recentelijk opgerichte supportersinitiatief Taskforce 5 na 12. Een open brief van de drukkingsgroep werd op de sociale media al druk gedeeld, komende vrijdag organiseren de supporters een actie in het stadion. “We moeten dit dossier hoog op de agenda houden.”