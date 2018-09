Lokeren haalt Mujangi Bia terug naar België

Sporting Lokeren staat op het punt Geoffrey Mujangi Bia binnen te halen. De 29-jarige Belg met Congolese roots traint sinds gisteren mee bij de ploeg van Peter Maes en de dribbelvaardige flankaanvaller maakte meteen indruk. Bovendien waren zijn fysieke tests hoopgevend. Als hij vanmorgen de technische staf opnieuw weet te overtuigen, tekent hij in principe een contract op Daknam.

Mujangi Bia zat sinds begin deze maand zonder club nadat hij zijn contract bij het Turkse Kayserispor verbroken had. In België speelde hij bij Charleroi en Standard in totaal 146 competitiewedstrijden en maakte daarin 34 doelpunten. De wedstrijd tegen Club Brugge van vrijdag komt hoe dan ook nog te vroeg.