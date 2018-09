Met gevaar voor eigen ­leven streed de Belgische studentenleider Amaya Eva Coppens (23) tegen “het dictatoriaal bewind van president Daniel ­Ortega” in Nicaragua. Ze moest onderduiken, maar agenten konden haar maandagavond toch arresteren. Ze zit nu in de cel en wordt beschuldigd van terrorisme.

Op foto’s in lokale kranten in het Zuid-Amerikaanse Nicaragua is te zien hoe Amaya Eva Coppens zich tijdens haar arrestatie hevig verzet tegen de twintig agenten die haar verblijfplaats ontdekten ...