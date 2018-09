Massage, balletje slaan en tussendoor wat werken: zo probeert de chemiesector werknemers gelukkig te houden

Extra vakantiedagen, fruitmanden of een gratis stappenteller: wie op zoek is naar werkbaar werk, kan het best in de chemiesector aan de slag, waar al meer dan 160 ­bedrijven weten hoe ze het hun personeel naar de zin maken. ­“Talenten aantrekken is niet ­gemakkelijk, dus willen bedrijven hen zo lang mogelijk aan boord houden.”