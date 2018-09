Het fiasco van Albacete: Spaanse beloften gaan voor eigen volk compleet af ondanks straffe statistieken

Het A-elftal van Spanje maakte dinsdag gehakt van Kroatië. Isco en co wonnen in Elche met 6-0 van de verliezend WK-finalist. De Spaanse beloften verging het minder goed in de kwalificatie voor het EK van volgende zomer in Italië.

De U21 van Spanje gingen ruim aan de leiding in Groep B met het maximum van 21 punten uit zeven wedstrijden. Het bezoek van Noord-Ierland, derde in de groep, aan Albacete moest normaal een eitje zijn voor La Roja met andere Borja Mayoral (Real), Mikel Oyarzabal (Sociedad) en Fabian Ruiz (Napoli) in de basis.

Maar niets was minder waar. De Noord-Ieren kwamen al in de vierde minuut op voorsprong via Shayne Lavery. Nog eens vier minuten later knalde Liam Donnelly een strafschop tegen de netten: 0-2.

Our Under-21s gave everything they had tonight and earned a famous victory against Spain Look at that passion #GAWA pic.twitter.com/4qAVxxHSF1 — Northern Ireland (@NorthernIreland) 11 september 2018

On his record breaking 22nd U21 appearance, Liam Donnelly puts us TWO up against Spain! #GAWA pic.twitter.com/KrvmNt7Y4J — Northern Ireland (@NorthernIreland) 11 september 2018

Vlak voor rust kreeg Mayoral een unieke kans op de aansluitingstreffer, maar zijn elfmeter werd gestopt door doelman Conor Hazard. Geen familie van, waarschijnlijk.

In de extra tijd scoorde Rafael Mir dan toch een doelpunt voor La Roja, maar toen was het al te laat. Spanje ging zo voor eigen volk met 1-2 onderuit tegen Noord-Ierland, goed voor de eerste nederlaag in 23 wedstrijden. Wat eigenlijk een wonder was als je de statistieken bekijkt.

Balbezit: 66% - 34%

Doelpogingen: 43-3

Schoten op doel: 11-3

Geblokte schoten: 18-0

Hoekschoppen: 22-0

Reddingen doelman: 1-10