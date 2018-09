COMMENTAAR. Alarmfase oranje

Toen CD&V in 2014 in de Zweedse coalitie stapte, leek ze een paar duidelijke, zij het niet altijd uitgesproken doelstellingen te hebben. Eén: het centrum bewaken, altijd en overal de natuurlijke roeping van de christendemocratie. Twee: N-VA mee in het bad trekken, met als bonus de hoop dat ze voor het beleid een maatje te klein zouden blijken. En drie: de beloftes tegenover de Arco-gedupeerden houden.