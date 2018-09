Kopiëren van Wikipedia kost Spaanse minister de kop

De Spaanse minister van Volksgezondheid Carmen Montón heeft haar ontslag ingediend. De socialiste zou zich tijdens haar studies schuldig hebben gemaakt aan plagiaat, en behaalde daardoor onrechtmatig haar diploma.

Ze heeft het plagiaat niet bekend, maar zegt wel dat ze aftreedt “om de regering niet te beschadigen”. De positie van Montón was niet langer houdbaar na nieuwe onthullingen in de Spaanse media. Haar thesis zou volledige passages bevatten die rechtstreeks van het internet geplukt waren, onthulde tv-zender La Sexta eerder vandaag.

Het gaat om paragrafen uit andere thesissen, of zelfs van de online encyclopedie Wikipedia. Ze liet daarbij uitschijnen dat ze die passages zelf had geschreven. Op 19 van de 52 bladzijden van haar proefschrift werden onregelmatigheden vastgesteld.

In een eerste reactie hield Montón bij monde van haar woordvoerder nog vol dat er niets aan de hand was. Volgens haar was er sprake van slechte bronvermelding, maar voor de conclusies had dit geen gevolgen, zo klonk het aanvankelijk. De minister behaalde haar diploma in 2011.

Tweede ontslag

Premier Pedro Sánchez had net na het uitbarsten van het schandaal nog zijn vertrouwen in Montón bevestigd, en haar geprezen voor haar werk op het departement Volksgezondheid. Na het uitlekken van de details over de fraude aanvaardde hij toch haar ontslag.

Mónton is al de tweede minister uit het kabinet van Sánchez die aftreedt. Minister van Cultuur Màxim Huerta moest in juni al na zes dagen ontslag nemen nadat bleek dat hij veroordeeld was voor belastingfraude.