Prins Laurent: “Geen andere keuze dan naar rechter te stappen”

“Ik doe het voor mezelf en voor mijn familie.” Daarom vecht prins Laurent (54) de verlaging van zijn dotatie aan. Hij zegt dat hij, in tegenstelling tot zijn broer koning Filip, niet mag werken en dus ook geen normale carrière kan uitbouwen. “Ik ontvang mijn dotatie om dat te compenseren”, beweert hij in een interview met het Franstalige weekblad Le Soir Mag, dat vandaag verschijnt.

Ter herinnering: Laurent kwam ruim een jaar geleden onder vuur te liggen, omdat hij zonder medeweten van de regering en het koninklijk paleis een feestje van het Chinese leger had bijgewoond. Daarop besliste het parlement hem te straffen, door zijn dotatie met 46.000 euro in te krimpen. Deze zomer, de dag voor de nationale feestdag, maakte de prins bekend dat hij in beroep gaat bij de Raad van State. “Ik had geen andere keuze.”

Laurent ontkent voorts rijkelijk te leven. Daarvoor vindt hij zijn dotatie te laag, “zo klein als het loon van een beginnende magistraat”. Door zijn bestraffing ontvangt Laurent komend jaar geen 308.000 maar 262.000 euro.