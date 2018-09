Weer twee N-VA’ers in opspraak door racisme

Brussel / Zwijndrecht - Opnieuw zijn twee N-VA’ers aan de kant geschoven voor racistische en antisemitische uitspraken online.

De eerste is Yannick Dhondt, tot voor kort secretaris bij Jong-N-VA in Zwijndrecht. In een oude post op Facebook schreef hij: Hitler deed niets verkeerd. De ­bekende viroloog Marc Van Ranst, die op Twitter dagelijks in de clinch gaat met N-VA, bracht dat maandag aan het licht.

“Het is totaal niet mijn bedoeling geweest om onrespectvol om te gaan met een bepaalde groep mensen. De reactie op die pagina was om te lachen, maar ik zie mijn eigen fout nu wel in. Moest ik hiermee mensen gekwetst hebben, mijn excuses daarvoor.” Zo reageerde Yannick Dhondt (23) dinsdag op Facebook na zijn ontslag als lid en secretaris bij Jong N-VA in Zwijndrecht.

Daarmee verwees de man naar zijn bericht op de satirische Facebook­pagina ‘Vlaams Belang Mexico’. In die groep werd Ik haat knikkers gepost. Dhondt reageerde daarop met Nate ­Higgers, volgens hem dus een grap. Ongeveer een jaar geleden plaatste het ex-lid van Jong N-VA ook nog “Hitler did nothing wrong” als reactie op een Facebookpost van Comac, de jongerenbeweging van PVDA.

Dhondt was tot voor kort lid van de extreemrechtse organisatie Schild & Vrienden, maar wil zich daarvan distantiëren na de ophefmakende Pano-reportage over de vereniging.

Ook in Brussel

N-VA Brussel-Stad schrapt dan weer Alain Van Nieuwenborgh van de kieslijst. Hij stond daar 15de, tot gisteren bekendraakte dat hij vorig jaar op ­Facebook verwees naar Couleur ­Café als een ­festival met “typische ­negergeluiden, zoals ­getrommel en gekrijs”.

Bij N-VA Brussel reageren ze geschokt op de uitlatingen van Van Nieuwenborgh. “We hebben Van Nieuwenborgh een hele dag proberen te bereiken en zijn daar ‘s avonds uiteindelijk in geslaagd. Na dat gesprek heeft het gemeentebestuur beslist om hem van de lijst te halen. Lijsttrekker Johan Van den Driessche en de hele partij distantiëren zich van de uitspraken van Van Nieuwenborgh”, zegt woordvoerder Jan Hellemans. Of Van Nieuwenborgh vervangen wordt op de lijst is vanwege de krappe deadline nog niet duidelijk. De bewuste posts van Van Nieuwenborgh waren dinsdag niet meer te zien op zijn Facebookaccount.

In de nasleep van de Pano-reportage over Schild & Vrienden verdwenen al vier N-VA’ers van de lijsten.