Eigenaar woedend nadat paardenbeul jonge merrie heeft gedood: “Als ik de dader tegenkom, doe ik graag hetzelfde met hem”

Gingelom - Een paardenbeul heeft in de nacht van maandag op dinsdag toegeslagen in een afgelegen weide. De dader sneed de halsslagader over van een eenjarige merrie, die doodbloedde. “Als ik degene tegenkom die dit gedaan heeft, doe ik graag hetzelfde met hem. Hiervoor wil ik met plezier twee jaar in de gevangenis zitten”, zegt de eigenaar die anoniem wenst te blijven.

Het was een landbouwer die even verderop woont die het dode paard dinsdag aantrof en de eigenaar verwittigde. “Bijna overal hing er bloed. Aan de draad, in de weide, in de drinkbakken. Daar zat zelfs ...