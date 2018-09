Stopt Lukaku nu echt na het EK? Kompany: “Dan ga ik hem thuis zelf halen”

Half augustus kwam Romelu Lukaku met het verrassende nieuws: op de (geloofwaardige) Amerikaanse website Business Insider liet de spits zich ontvallen dat het volgende grote toernooi wel eens zijn laatste optreden in het truitje van de Rode Duivels kan zijn. “ Ik denk dat ik er na Euro 2020 mee stop als Rode Duivel”, werd de 25-jarige Lukaku geciteerd in het bewuste artikel. Vincent Kompany heeft echter zo zijn mening over die uitspraak.

“We hebben er eens goed mee gelachen”, zette Vincent Kompany die uitspraken meteen in een ander daglicht na de met 0-3 gewonnen interland in IJsland. “Als Rom zegt dat hij ermee ophoudt: hij woont niet ver van bij mij en dan ga ik hem thuis gewoon halen en breng hem zelf naar Brussel. Maak je geen zorgen.”

“We zeggen zoveel, we hebben zo veel persmomenten dat we ons af en toe eens vergissen. Of zeggen af en toe een grapje, misschien was het dat. Ik heb het artikel nu zelf nog niet gelezen maar ik moest er alleszins mee lachen: voor mij was het een grap.”

Lukaku: “Ik blijf geen tien jaar Rode Duivel meer”

Lukaku zelf kreeg uiteraard ook een vraag over die uitspraak voorgeschoteld. En hij leek het toch niet louter als grap te hebben bedoeld: “Ik blijf geen tien jaar Rode Duivel meer”, was zijn reactie in IJsland. “Ik heb gezegd wat ik gezegd heb. Uiteindelijk geniet ik van de momenten met mijn ploegmaats en ik ben ik tevreden met mijn prestaties.”

Lukaku verzamelde tot nu toe 75 caps voor de Rode Duivels waarin hij veertig keer tot scoren kwam. Gisteren evenaarde hij ook het record van Jef Mermans, die vestigde in 1950 het record van 12 doelpunten in één kalenderjaar.

“Hoeveel ik wil scoren? Zoveel mogelijk. Maar uiteindelijk wil ik een prijs winnen met mijn ploegmaats. We zijn nu al tien jaar samen bezig. In Rusland waren we er kortbij. De Nations League is een nieuwe mogelijkheid om iets goeds te doen, om ons voor te bereiden voor het EK.”

“We zijn eerste van de wereld, maar we hebben geen prijs in onze handen. Het belangrijkste is dat we constant blijven presteren. Iedereen ziet ons als een van de best voetballende ploegen van de wereld. We krijgen respect alleen moeten we nu ook prijs zien te pakken.”

