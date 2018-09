Grote brand bij Umicore in Hoboken onder controle

Hoboken - De brandweer heeft de brand bij het bedrijf Umicore onder controle, dat meldt de stad Antwerpen. De brand was deze morgen om 7.30u ontstaan en zorgde voor grote rookontwikkeling. Preventief werd een deel van de woonwijk Moretusburg ontruimd.

De brand is rond 7.30u ontstaan ontstaan ter hoogte van een scrubberinstallatie, een eenheid die gassen reinigt vooraleer ze worden uitgestoten. Toen de brand ontstond waren er nog 30 mensen aan het werk. Dertig werknemers die daar aan de slag waren, zijn in veiligheid gebracht op de site, wat verderop. De betrokken afdeling is stilgelegd. De andere afdelingen van het bedrijf blijven operationeel.

De rook was zichtbaar vanop grote afstand. In de ruime omgeving van Hoboken kwamen meldingen van laaghangende rook. In de verdere omgeving was er vooral geurhinder.

Omstreeks 10.30 uur werd toch beslist een woonwijk te ontruimen. Het gaat om de Curiestraat, Karel Van de Woestijnestraat, Scheldevrijstraat, en een deel van het Constantin Meunierplein. De evacuatie kwam er uit voorzorg omwille van de rook. “We zijn liever te vroeg dan te laat”, zegt woordvoerder Kristof Geens. De bewoners konden terecht in Sporthal Sorghvliet.

Brand Umicore Hoboken . Video: ATV

Metingen

Brandweer Zone Antwerpen en Brandweer Zone Rand zijn ter plaatse met 50-tal manschappen. Er werden metingen gedaan om te kijken of de vrijgekomen rook schadelijk is. Daarbij zijn geen abnormale waarden gemeten.

Ondertussen werd ook de gemeentelijke fase van het rampenplan afgekondigd om het overleg tussen alle betrokken diensten te stroomlijnen. “De brand is nog niet onder controle”, aldus nog Geens.

De brandweer adviseert nog steeds om ramen en deuren gesloten te houden bij hinder. Wie onderweg is met de wagen schakelt de ventilatie beter uit. Politie en brandweer rijden in de omgeving rond om de hinder verder in kaart te brengen.