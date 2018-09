Investering van 400 miljoen euro in Antwerpse haven

Antwerpen - De havengroep Sea-Invest van de Gentse ondernemer Philippe van de Vyvere investeert 300 à 400 miljoen euro in de Antwerpse haven. Dat schrijft De Tijd woensdag.

Sea-Invest gaat samen met de Japanse groep MOL Chemical Tankers aan het Delwaidedok een opslagtankpark voor vloeibare chemicaliën bouwen. Het investeringsproject levert honderd directe jobs op.

Sea-Invest ontpopt zich tot een van de grootste investeerders in de Antwerpse haven. De afgelopen tien jaar pompte het bedrijf zo’n 1 miljard euro in Antwerpen, onder meer in opslagtankterminals.