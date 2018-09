Buitenlandse pers niet verbaasd na nieuwe zege van “briljante” Rode Duivels, IJslandse kranten opvallend mild

Nee, voorpaginanieuws is een zoveelste, duidelijke zege van de Rode Duivels tegen een land als IJsland in het buitenland al lang niet meer. Zeker niet wanneer op dezelfde dag vice-wereldkampioen Kroatië door Spanje vernederd wordt met 6-0. Toch maakte België opnieuw indruk. De IJslandse kranten reageerden dan weer opvallend mild op de 0-3-nederlaag: zij waren vooral opgelucht dat ze aan een nieuwe blamage waren ontsnapt tegen de nieuwe nummer één van de wereld. Een overzicht.

De IJslandse bondscoach Erik Hamrén was onder de indruk van de Rode Duivels (“Sterkste ploeg ter wereld”). De IJslandse kranten leken vooral opgelucht dat het tegen de derde van het afgelopen WK niet opnieuw een afstraffing werd zoals tegen Zwitserland (0-6).

“Meer positieve zaken dan tegen Zwitserland”

“Individuele fouten kwamen het IJslandse nationale team duur te staan tegen de nummer drie van het Wereldkampioenschap deze zomer”, stelde de krant Frettabladid vast. “IJsland begon goed aan de wedstrijd maar twee doelpunten in twee minuten waren fataal. Uit deze wedstrijd kan je meer positieve zaken halen dan uit de nederlaag tegen Zwitserland. Over het geheel genomen was het spel veel beter dan tegen Zwitserland, hoewel de tegenstander veel beter was, en Erik Hamrén leek behoorlijk tevreden.”

“Eén van de sterkste teams ter wereld”

“IJsland had weinig kans tegen dit sterke team”, was ook de krant Morgunbladid opvallend mild. “IJsland begon fris aan de wedstrijd maar België voerde de druk gaandeweg op. Na 25 minuten hadden de Belgen de wedstrijd onder controle. Het IJslandse team speelde eigenlijk een halve finale, want de tegenstander is momenteel één van de sterkste teams ter wereld. Ze hielden goed de bal en kwamen niet meer in de problemen nadat ze op voorsprong waren gekomen. Hun overwinning was verdiend. Het IJslandse team worstelde met zichzelf maar was toch al meer doelgericht dan tegen Zwitserland.”

“Weergaloos, briljant, niet meer te stoppen...”

“België opende hun campagne met een weergaloze overwinning, de 16e zege in 18 competitiewedstrijden”, staat op de website van de UEFA Nations League te lezen. “De Rode Duivels hadden de controle vanaf het moment dat Eden Hazard de strafschop omzette nadat Romelu Lukaku was neergehaald. De spits van Manchester United maakte de andere twee doelpunten.”

“Hoewel ze met Kevin De Bruyne één van hun belangrijkste spelmakers moesten missen, was er geen gebrek aan creativiteit bij de Rode Duivels”, aldus de Engelse krant Daily Mail. “Hazard en Lukaku leefden zich uit tegen IJsland en een briljant België ging door op zijn goede vorm.”

“Lukaku schitterde alweer voor België”, stelde de BBC vast. “Hij blijft maar scoren.”

“België heeft de goede vorm van het wereldkampioenschap vast weten te houden”, klinkt het bij de Nederlandse krant De Telegraaf.

Het Algemeen Dagblad focuste dan weer op het doelsaldo: “België kon in IJsland op jacht naar een doelsaldo van +100. Daar was in IJsland nog één goal voor nodig. En dat terwijl de Rode Duivels pas op 26 mei 2014 voor het eerst in 106 jaar tijd een positief doelsaldo behaalden. Sindsdien zijn de Belgen niet meer te stoppen en dat bleek ook in IJsland.”

“België heeft zijn rentree na het WK niet gemist”, stelde het Franse L’Equipe ten slotte vast. “Ze hadden niet veel moeite om zich van de dappere maar beperkte IJslanders te ontdoen. Ze amuseerden zich en wonnen zonder problemen. De Parisien Thomas Meunier, die zeer aanvallend was, kreeg tot tweemaal toe kansen om te scoren (58e en 63e) maar zonder succes.”

