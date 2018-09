Poetin weet wie achter gifaanval Skripal zit: “Het waren gewone burgers, natuurlijk”

De Russische president Vladimir Poetin weet wie er achter de gifaanval van dubbelspion Sergej Skripal (66) en diens dochter (33) zit. Volgens hem gaat het niet om Russische spionnen, zoals Groot-Brittannië beweert, maar om gewone burgers.

“We weten wie ze zijn, we hebben hen gevonden”, zei Poetin op een economisch forum in het Russische Vladivostok. “Het gaat om gewone burgers, natuurlijk”, zo weet de president. Daarmee weerlegt hij de bewering van Groot-Brittannië dat de Russische dubbelspion Sergej Skripal en diens dochter om het leven zouden zijn gebracht door agenten van de Russische inlichtingendienst.

LEES OOK. Politie weet wie achter gifaanval Skripal zit: “Genoeg bewijs om twee Russen aan te klagen”

Vorige week raakte bekend dat de Britse politie twee Russen in verdenking heeft gesteld in de zaak-Skripal. Het gaat om Aleksandr Petrov en Roeslan Bosjirov, volgens Londen twee officieren van de militaire inlichtingendiensten, al gebruikt het tweetal waarschijnlijk valse namen.

Volgens de politie kwam het duo op 2 maart van dit jaar aan op de Londense luchthaven Gatwick, met een vlucht uit Moskou. Ze verbleven eerst in een hotel in Londen. Een dag later gingen ze naar Salisbury, waar Skripal woonde. Op 4 maart vlogen ze vanop Heathrow terug naar Moskou. In de hotelkamer in Londen waar de twee verbleven, zijn sporen van novitsjok gevonden. Zowel Skripal als zijn dochter zijn intussen al een tijdje aan de beterhand.

De vergiftiging van Skripal en zijn dochter leidde tot een zware diplomatieke crisis tussen Rusland en het westen.

LEES OOK. Alles wees op een overdosis, tot bleek dat hij een dubbelspion was. Een verhaal van verraad en wraak