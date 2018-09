Mama vertelt trots hoe achtjarig zoontje al vier dieren doodgeschoten heeft: “Tenminste geen iPhone nodig om zich te amuseren”

Ze vuurde haar eerste schot nog maar een maand geleden af, maar intussen is de Amerikaanse tandartsassistente Ashley zo verslaafd aan de jacht dat ze ook haar achtjarig zoontje meeneemt. “Hij heeft al vier kills op zijn naam staan”, verklaart de moeder trots.

LEES OOK. De “Gekke Rus” die handelt in de dood: ex-chirurg verdient 1,3 miljoen per jaar aan toeristen die op “trofeeënjacht” willen gaan

“De ideale manier om aan de familieband te werken”, zo omschrijft de 31-jarige Ashley Murphy haar jachtuitjes met haar echtgenoot Brandon en hun zoontje Bryson. “In tegenstelling tot veel andere kinderen heeft hij tenminste geen computers of sociale media nodig om zich te amuseren”, zegt Ashley. “De herinneringen die we maken als we samen op pad zijn… Onbetaalbaar.”

Hoewel zij de microbe pas sinds vorige maand te pakken heeft, gaat de achtjarige Bryson al een jaartje mee jagen met papa. De kritiek die ze daarvoor krijgt van sommige mensen, vindt Ashley geheel onterecht. “Mijn zoon heeft door het jagen net respect gekregen voor wapens. Jagen is een goede leerschool om voor jezelf te kunnen zorgen. Kinderen leren om op een goede manier met de natuur omgaan en om te respecteren wat we hebben. Als gezin betekent het dat we geen iPhone nodig hebben om een fantastische tijd met elkaar door te brengen.”

Ashley Murphy (pictured hunting in South Africa) who enjoys enjoys hiking, fishing, shooting a bow ... https://t.co/vUT1Zdq8K4 via @Femail — marielle rob (@Shandi26Rob) 11 september 2018

Slecht imago

Is een jongen van acht dieren laten doden dan niet wreed? “Het gaat om zo veel meer dan dieren doden”, vervolgt de tandartsassistente. “Je leert over de dieren, over hun gewoontes en over hoe de natuur de zwakkeren eruit snoeit. Dat jagen een slecht imago heeft, komt door enkelingen. Er zijn er die op alles schieten dat beweegt, maakt niet uit welk dier het is. Dat is niet echt jagen. Wij jagen voor eten en uit respect voor ons land en onze dieren. Wij doen het niet gewoon voor het plezier. We hangen het dier aan onze muur en stoppen het vlees ervan in onze diepvriezer. We zorgen ervoor dat onze doelwitten al een lang en gelukkig leven hebben geleid.”