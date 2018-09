Zoon (17) van Brusselse agent riskeert straf voor deelname aan rellen in hoofdstad

Brussel - De minderjarige zoon van een politieagent in Brussel staat terecht voor de jeugdrechter voor de rol die hij speelde bij twee uit de hand gelopen manifestaties in de hoofdstad. De jongen zou onder meer een vuilnisbak naar het hoofd van een agent gegooid hebben en een Italiaans koppel aangevallen hebben. Volgens zijn advocaat klopt er niets van.

De 17-jarige jongen was vorig jaar aanwezig bij de twee uit de hand gelopen manifestaties in het centrum van Brussel. Op 15 november had het Franse internetfenomeen Vargasss92 opgeroepen om naar het Muntplein te komen, waar rellen uitbraken met de politie. De jongen werd er opgepakt nadat hij een vuilnisbak naar het hoofd van een agent had gegooid.

Bij de volgende betoging, tegen slavernij in Libië op 25 november, was de jongen opnieuw aanwezig. Hij richtte er heel wat vernielingen aan. Zo gooide hij onder meer de sokkel van een signalisatiebord op de baan - dat nipt ontweken kon worden door een auto - en viel hij met vrienden een Italiaans koppel aan waarvan ze dachten dat ze hen gefilmd hadden.

Dierenasiel

Na de twee arrestaties werd de 17-jarige een maand opgesloten in een gesloten instelling. Hij werd kreeg 30 uur gemeenschapsdienst opgelegd, die hij vervulde in een dierenasiel.

De jongen zegt spijt te hebben en intussen volwassen geworden te zijn, maar verscheen dinsdag voor een jeugdrechter om een definitieve straf opgelegd te krijgen. De procureur des Konings vroeg een bijkomende 75 uur gemeenschapsdienst “zodat hij zijn schuld aan de maatschappij kan terugbetalen”.

10.000 euro

Daarbovenop komt wellicht nog een factuur van bijna 10.000 euro, gericht aan zijn ouders omdat die burgerlijk aansprakelijk zijn, als schadevergoeding aan de vier burgerlijke partijen op zijn proces: de stad Brussel, politiezone Brussel-Elsene, de MIVB en de vzw Brucity.

De advocaat van de jongen, meester Thibaut Colin, wil daar niet van weten. Hij zegt dat het zijn cliënt niet is die de schade aangericht heeft tijdens de manifestaties, want toen ze uit de hand liepen was hij telkens al opgepakt. Zijn cliënt is wel bereid om een schadevergoeding van 1 euro te betalen.

De jeugdrechter doet binnen een maand uitspraak.