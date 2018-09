Duaal leren slaat aan in chemiesector

Ruim de helft meer leerlingen (65) en een recordaantal bedrijven (25) dat leerwerkplekken aanbiedt voor de opleiding duaal leren in de TSO-studierichting Chemische Procestechnieken. In de chemiesector heeft deze nieuwe onderwijsvorm zijn meerwaarde al bewezen.

“De voorbije twee jaar hebben we op die manier al 16 studenten als procesoperator aan boord gehaald”, zegt Katrien Dingemans, manager Werkplekleren bij BASF Antwerpen. An-Sofie Van Loocke (19) is een van hen. Zij ging op 1 september aan de slag.

Het principe is eenvoudig: een praktijkgerichte opleiding die leren op school combineert met leren op de werkvloer. BASF Antwerpen was in 2016 een van de eersten om mee de kar te trekken. “We vonden het interessant om uit te zoeken of dit een meerwaarde zou kunnen bieden in de voortdurende zoektocht naar proces-operatoren. Het eerste jaar boden we negen leerlingen een leerwerkplek aan, van wie er zeven effectief bij ons aan de slag zijn gegaan. Van de elf leerlingen vorig jaar zijn er intussen negen bij ons gestart. Voor dit schooljaar trekken we het aantal op tot veertien leerwerkplekken. We kunnen deze missie dus zeker al geslaagd noemen”, vertelt Katrien Dingemans.

Kansen

Het praktische luik was wat An-Sofie over de streep trok. “Ik was oorspronkelijk van plan om een bacheloropleiding te volgen. Maar omdat er in het duaal leren meer praktijk aan bod komt, besloot ik in Don Bosco Haacht voor de Se-n-Se-richting Chemische Procestechnieken te kiezen. Een keuze waar ik totaal geen spijt van heb. Op deze manier heb ik pas echt kunnen ervaren of dit werk mij zou liggen of niet. In het begin is het logisch dat je de kleinere routinetaken moet doen, maar we kregen ruimschoots de kans om gaandeweg te ontdekken en bij te leren. Bij complexere jobs mochten we meelopen met een ervaren collega om met onze ogen te leren en daarna onder toezicht zelf te proberen. Ook op vlak van het shiftensysteem was het een goede test om te zien of het je ligt, want je draait volwaardig mee in het ploegensysteem”, getuigt ze.

“We hopen dat nog meer jongeren en ouders de waarde en kansen ervan inzien. Dat ze ervan overtuigd zijn dat de duale leerweg evenwaardig is aan het voltijds secundair onderwijs en een gelijkwaardig diploma oplevert”, zegt Katrien Dingemans. “Want het is jammer dat er mensen zijn die er nog altijd op neerkijken”, beaamt An-Sofie. Veel mensen hebben bovendien een verkeerd beeld van processing. Dat kon ik ook ervaren in mijn omgeving. Vaak krijg je de reactie 'is dat dan de hele dag bandwerk'. Terwijl het een boeiende job is die veel ruimer is.”

Lees verder:

>

>

>