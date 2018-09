Verkeersboete betaald, maar toch nog aanmaningen in de bus: “Let op met QR-codes”

Tientallen mensen bellen elke dag naar het callcenter van de FOD Justitie omdat de betaling van hun verkeersboete niet gelukt is. Sinds maart staan er QR-codes op de brieven, maar die blijken niet altijd te werken. “Het geld is van mijn rekening gegaan, maar toch krijg ik aanmaningen om de boete alsnog te betalen”, vertelde Pieter woensdag in De Inspecteur op Radio 2.

Wie een verkeersboete in de brievenbus krijgt, ziet daar sinds maart een QR-code op prijken. Wanneer die met een smartphone gescand wordt, krijgen de verkeerszondaars meteen de kans om het bedrag via hun smartphone te betalen. Snel en eenvoudig.

Toch liep het verkeerd bij Pieter uit Mechelen, die woensdag zijn verhaal deed bij De Inspecteur op Radio 2. “Ik heb dat bedrag betaald via de QR-code”, zegt hij. “Ik heb er speciaal de applicatie van de bank voor gedownload. Daarna heb ik nog eens gecontroleerd en het geld is van mijn rekening gedaan.”

Aanmaning

De man schrok dan ook toen hij een aanmaning in de bus kreeg om alsnog te betalen. “Ik heb meteen hun callcenter gebeld, waar ze me aanraadden om een brief te sturen met een overschrijvingsbewijs. Dat heb ik gedaan, dus dacht ik dat de zaak afgehandeld zou zijn.”

Even later: opnieuw een brief in de bus. Een nieuwe aanmaning, van de procureur des Konings, waarop het te betalen bedrag al gestegen was naar 78 euro. “Ik heb mijn bank gebeld, waar ze schrokken en ook vaststelden dat het geld van mijn rekening was. Bij het callcenter van FOD Justitie kreeg ik een hopeloos persoon aan de lijn die zei dat hij elke dag tientallen van die telefoons krijgt. Hij had ook al mensen aan de lijn gekregen die al twee keer betaald hadden, zonder dat hun betaling geregistreerd werd. Hij wist niet wat ik kon doen. Ik heb mijn betalingsbewijs nu aangetekend naar het parket gestuurd, hopelijk is de kous daarmee af.”

Banken

Bij De Inspecteur gaf Edward Landtsheere van de Federale Overheidsdienst Justitie toe dat het nieuwe systeem met de QR-codes, dat alles eenvoudiger zou moeten maken, kinderziektes heeft. “Het probleem is dat er meerdere standaarden van QR-codes zijn. Onze Belgische banken gebruiken een andere standaard dan de Europese, die wij gebruiken omdat we ook mensen in het buitenland boetes opsturen. We kunnen de banken helaas niet opleggen dat ze de Europese moeten gebruiken, ze zijn daar vrij in. Maar we hebben overleg opgestart. Twee grootbanken zijn al overgeschakeld, bij hen werkt het betalen van verkeersboetes dus wel. Een informaticasysteem als dit in dienst nemen, levert altijd kinderziektes op. We proberen die weg te werken, maar dat vraagt wat tijd.”

Belfius en KBC werken

Concreet betekent het dat u verkeersboetes via de QR-code op uw brief alleen kan betalen wanneer u klant bent bij Belfius of KBC. Klanten van andere banken moeten het geld op de normale manier overschrijven. “Beide standaarden van de QR-code op de brief zetten is een optie, maar we houden het graag zo snel en eenvoudig mogelijk”, zegt Landtsheere.

Wat als het niet gelukt is?

Controleren of je betaling gelukt is, kan op www.verkeersboetes.be. Bij het inloggen zie je meteen of de boete al dan niet betaald is. Bij problemen kan je bellen naar de helpdesk op 02-278.55.60 op weekdagen tussen 8 en 17 uur. “Hou zeker je betalingsbewijs bij, dan kan je bewijzen dat je betaald hebt.”