Bommelding in winkelcomplex Dok Noord in Gent: hulpdiensten massaal ter plaatse, honderden personen geëvacueerd

Gent - De hulpdiensten zijn woensdagochtend massaal uitgerukt naar winkel- en wooncomplex Dok Noord in Gent vanwege een bommelding. De politie stelde een perimeter in en voerde een sweeping met een explosievenhond uit. Honderden personen werden geëvacueerd.

In het office center van het Gentse Dok Noord kwam woensdagochtend een bommelding binnen per brief. Volgens de dreigende tekst zou er om 10.00 uur een bom afgaan in het nieuwe winkel- en wooncomplex.

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Een explosievenhond van de federale politie voerde een sweeping uit in het complex. Dat leverde niets op.

Een explosievenhond voert een sweeping uit in het complex. Foto: cma

Evacuatie

Zo’n 300 personen werden uit voorzorg geëvacueerd. Hal 16 werd opengesteld om de mensen op te vangen.

De politie sloot de omgeving rond het enorme gebouw een tijdlang volledig af. Inmiddels werd de perimeter opgeheven en kon het verkeer in de omgeving worden hervat.

De geëvacueerden in Hal 16. Foto: jcd