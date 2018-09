Vleteren - Het is woensdag rond 9.45 uur op het kruispunt van de Pottestraat en de Nieuwstraat in Vleteren tot een aanrijding gekomen tussen twee wagens. Beide bestuurders werden gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde nadat een van beide wagens de voorrangsregels niet had nageleefd. Door de klap werd één van de wagens in de maïs geslingerd. Beide bestuurders, een man en een vrouw, raakten gewond bij het ongeval. Hun toestand is niet levensbedreigend.