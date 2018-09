Zomer is nog niet voorbij: temperaturen stijgen opnieuw richting 27 graden

Het mag dan al midden september zijn, de zomer is nog niet voorbij. Begin volgende week gaan de temperaturen zelfs opnieuw richting de 27 graden, wat boven de normale waarden voor de tijd van het jaar is.

Donderdag verlaat een storing het zuidoosten van het land. In de Ardennen is het aanvankelijk nog zwaarbewolkt met mogelijk nog wat lichte regen. In de loop van de dag wordt het geleidelijk droger met enkele opklaringen. Elders is het droog en gedeeltelijk tot zwaarbewolkt. De maxima liggen tussen 13 graden in de Hoge Venen en 19 of 20 graden in het centrum van het land.

Weerkaart dinsdag. Foto: KMI

Vrijdag en zaterdag is het meestal droog met wolkenvelden en opklaringen. De wolken zijn hardnekkiger in het zuiden van het land. De maxima schommelen rond 19 of 20 graden in het centrum van het land.

Zondag verplaatst het hogedrukgebied zich naar het continent waardoor de aangevoerde lucht droger wordt. Het wordt vrij zonnig met hoge bewolking. De maxima schommelen tussen 19 en 24 graden.

Maandag en dinsdag blijft het warm met opklaringen en wolkenvelden. De kans op neerslag is klein. Maxima rond 25 graden voor het centrum van het land of zelfs nog iets meer.

Volgens het KMI zal het zonnige en droge weer, met maxima boven de normale waarden voor de tijd van het jaar, nog tot en met volgende week vrijdag aanhouden.

Vanaf zaterdag 22 september nemen de temperaturen een flinke duik. Het wordt dan wisselvalliger met meer bewolking en regen of buien.