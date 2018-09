Franse ramen- en deurenspecialist wil 30 winkels openen in ons land

Het Franse bedrijd Tryba - gespecialiseerd in ramen, deuren en rolluiken - wil de komende jaren een dertigtal winkels openen in ons land. Dat heeft het bedrijf woensdag bekendgemaakt.

Zaterdag openen twee showrooms in Hasselt en Schilde. Op termijn is het bedoeling een dertigtal winkels uit te bouwen, aan een ritme van een vijftal per jaar. Het bedrijf zegt op zoek te zijn naar ruim honderd werknemers. Tryba was al langer actief in ons land, maar wil ook een eigen netwerk van winkels opbouwen.

In Frankrijk heeft Tryba meer dan driehonderd verkooppunten.