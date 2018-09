Rechter spreekt 100-jarige vrouw vrij in zaak over familieruzie

Oostende - Een 100-jarige vrouw uit Oostende is woensdagochtend door de strafrechter in Brugge vrijgesproken voor meineed. G.D. was naar alle waarschijnlijkheid de oudste beklaagde ooit in ons land.

De opvallende rechtszaak kaderde in een familieruzie over geld in de nasleep van een overlijden. In het najaar van 2013 overleed de echtgenoot van G.D. en op 9 december 2014 werden de weduwe en haar twee dochters bij de notaris geroepen voor de opmaak van de boedelinventaris.

Volgens een van de dochters zou G.D. aanzienlijke sommen hebben geschonken aan haar zus en daar vervolgens over gelogen hebben bij de notaris. Maar de rechter oordeelde dat daarvoor onvoldoende bewijzen worden aangebracht.