Angela Merkel: “Migratie is grootste uitdaging voor de toekomst van de EU”

Duits bondskanselier Angela Merkel heeft woensdag gezegd dat migratie de grootste uitdaging is voor de toekomst van de Europese Unie.

“Deze uitdaging lijkt me aanzienlijk groter voor de toekomstige cohesie van de Europese Unie dan wat we hebben gezien tijdens de eurozonecrisis”, zei Merkel tijdens een toespraak in het parlement.

De uitlatingen van Merkel komen tegen de achtergrond van rechtse protesten in het oosten van Duitsland als reactie op een toename van misdaden gepleegd door asielzoekers. Zo waren er onder meer aanvallen tegen buitenlanders.

Duitsland nam in 2015 en 2016 honderdduizenden vluchtelingen op, een beslissing die Merkel en haar conservatieven veel van hun politieke kapitaal kostte.