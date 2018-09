Al zeker twee Rode Duivels in top-10 van spelersratings in FIFA19, Thibaut Courtois is daar niet bij

De makers van EA Sports hebben al 90 namen van de 100 beste voetballers in het immens populaire videospelletje FIFA19 gelost. Het kan niet anders dat al zeker twee Rode Duivels in de top-10 van spelersratings staan, maar Thibaut Courtois is daar al zeker niet bij. Meer zelfs, de beste doelman van het WK is zelfs niet de beste doelman in het spelletje.

Thibaut Courtois staat gerangschikt als veertiende, en doet zo net beter dan Jan Oblak van Atletico Madrid (die door coach Diego Simeone nochtans hoger wordt ingeschat) maar minder goed dan de Duitser Manuel Neuer die twee plekjes hoger staat.

Eden Hazard en Kevin De Bruyne komen nog niet voor in de lijst van 90 spelers, waardoor we er al vanuit kunnen gaan dat zij zeker in de top-10 zullen staan. Rest de vraag nog op welke plaats. En wie staat er dit jaar op één: Ronaldo of Messi?

Er raakte al bekend dat beide spelers elk een rating van 94 hebben, Neymar “slechts” 92. Kevin De Bruyne en Eden Hazard hebben elk een score van 91. Later vandaag worden de plaatsen van de laatste tien spelers “gelekt” en weten we meer. In België verschijnt FIFA19 op 28 september.

Derde Belg in top-10?

Maar staat er misschien nog een derde Belg in die top-10? Romelu Lukaku (pas 45e!) al zeker niet en ook Dries Mertens, Jan Vertonghen, Radja Nainggolan en Vincent Kompany staan lager. Maar verdient bijvoorbeeld Toby Alderweireld geen plek bij de beste verdedigers? Daarvoor zullen we dus nog even geduld moeten hebben wanneer de volgende ratings worden gelost.

Opvallende ratings

De lijst is altijd voer tot discussie, en zoals altijd kunnen er vragen gesteld worden bij enkele opvallende namen. Van WK-revelatie Kroatië zal enkel Luka Modric in de top-10 prijken want Perisic (59) en Rakitic (44) staan heel wat lager.

En wat dan gezegd van de Egyptische topschutter Salah (27) en de Fransen Mbappé (42) en Griezmann (18)? Verdienden zij geen hogere quotering...?

De belangrijkste namen die nu al gekend zijn:

11. Robert Lewandowski (Bayern Munich)

12. Manuel Neuer (Bayern Munich)

13. Diego Godin (Atletico Madrid)

14. Thibaut Courtois (Real Madrid)

15. Jan Oblak (Atletico Madrid)

16. N’Golo Kanté (Chelsea)

17. Harry Kane (Tottenham)

18. Antoine Griezmann (Atletico Madrid)

19. Giorgio Chiellini (Juventus)

20. Sergio Aguero (Manchester City)

...

45. Romelu Lukaku (Manchester United)

48. Jan Vertonghen (Tottenham)

54. Dries Mertens (Napoli)

80. Radja Nainggolan (Roma)

88. Vincent Kompany (Manchester City)

...

96. Blaise Matuidi (Juventus)

97. Raheem Sterling (Manchester City)

98. Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy)

99. Riyad Mahrez (Manchester City)

100. Kostas Manolas (Roma)