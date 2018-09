Romanie Schotte moet dan toch geen schadevergoeding betalen voor “lachend kakske”

Brugge - Romanie Schotte moet dan toch geen schadevergoeding betalen voor het “lachend kakske” dat ze als reactie gaf op een foto waarop in de achtergrond een zwarte man te zien is. Dat heeft de rechtbank van Brugge woensdag beslist. De man in kwestie, een Nederlander die in Anderlecht woont, had via de burgerlijke rechtbank een schadevergoeding gevraagd van 20.000 euro, maar volgens de rechter is die eis ongegrond omdat het niet bewezen is dat hij de man op de gewraakte foto is.

Enkele maanden voor haar verkiezing tot Miss België begin januari 2017 plaatste Romanie Schotte een selfie in de bus op haar Instagram-account. In een van de reacties op de foto schreef iemand “that nigga”, verwijzend naar de zwarte man in de achtergrond. Als reactie hierop plaatste Schotte de woorden “I know”, gevolgd door een “lachend kakske”-emoji.

De Brugse schone werd beschuldigd van racisme en de zwarte man trok in juni naar de rechtbank, waar hij een schadevergoeding eiste van 20.000 euro. “Sinds die racistische reactie wordt hij herkend op straat en uitgelachen door zijn vrienden”, stelde zijn advocaat, die stelde dat de foto ook een schending inhield van de portretrechten van zijn cliënt.

De advocaat van Schotte noemde de reactie een stom jeugdcommentaar. “Ze had niet de minste racistische bedoeling”, klonk het. Nog volgens de raadsman is de eiser niet de man op de gewraakte foto. En de rechter geeft hem daarin gelijk. “De eiser heeft zich niet in persoon aangeboden op de zitting en de rechtbank beschikt ter identificatie van eiser slechts over twee foto’s. De rechtbank ziet geen gelijkenis tussen de man op de foto die op de bus werd genomen en de foto in het dossier. Laatstgenoemde foto toont een man die er ogenschijnlijk jonger uitziet.”

De rechter veroordeelde de man tot het betalen van 1.200 euro gerechtskosten aan Romanie Schotte.