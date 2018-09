Brits koppel stierf mysterieuze dood in Egyptisch hotel: is dit de verklaring?

Het blijft nog steeds een mysterie hoe het Britse koppel John en Susan Cooper in augustus om het leven kwam in een Egyptisch vakantieresort. Volgens de Britse krant The Times zou het tweetal mogelijk bedwelmd zijn door de dampen van een straf insecticide. Een geloofwaardige piste? Toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven) geeft uitleg.

De 69-jarige John Cooper uit Burnley kwam om het leven door hartfalen. Zijn vrouw Susan (64) stierf enkele uren later. Ze zou gestorven zijn aan “het stoppen van de bloedsomloop en door ademnood”. Het Britse echtpaar was op dat moment op vakantie in het Steigenberger Aqua Magic Hotel, een vijfsterrenhotel aan de Rode Zee in het Egyptische Hurghada.

De omstandigheden van hun dood worden nog onderzocht. Maar volgens een verklaring van de Egyptische autoriteiten wijs niets op een verdacht overlijden. Een eigen onderzoek van Thomas Cook, dat het hotel onlangs uit zijn aanbod heeft geschrapt, bracht wel verhoogde waarden van de E.coli-bacterie aan het licht. Dat kon hoogstwaarschijnlijk het hoge aantal zieken onder de gasten verklaren, maar is wellicht niet de doodsoorzaak van het Britse koppel.

Giftige dampen

Toxicoloog Jan Tytgat. Foto: BELGA

De Britse krant The Times komt nu met een nieuwe onthulling naar buiten. Daags voor het overlijden van John en Susan waren er op de kamer naast het koppel, dat zich op het einde van de gang bevindt, werkzaamheden aan de gang. De verdelgingsfirma Namaa Agricultural and Engineering Services had de kamer behandeld met lambda-cyhalothrine, een sterk insecticide dat doorgaans in landbouw wordt gebruikt, maar nu werd ingezet om bedwantsen te vernietigen.

Volgens de krant, dat zich baseert op een rapport van de Egyptische autoriteiten, was de deur van de hotelkamer afgeplakt. Daardoor konden de giftige dampen alleen maar ontsnappen via spleten in het plafond. Aangezien de kamer van de Coopers de eerstvolgende in de gang was, zouden de dampen op die manier bij hen terecht zijn gekomen.

Kwaad opzet?

Volgens toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven) is het insecticide waarvan sprake relatief onschuldig voor de mens. “In functie van de dosis kan het wel irritatie aan de luchtwegen veroorzaken”, zegt de professor aan Nieuwsblad.be. Maar kunnen de gassen van het insecticide dan zodanig giftig zijn, zodat je eraan kan sterven? “Wanneer je cyhalothrine laat ontbinden door een extreme hitte, dan kan dat inderdaad zeer giftige gassen verspreiden, waaronder blauwzuur en koolmonoxide”, zo weet de toxicoloog. Al blijft dus de vraag hoe die gassen tot stand zijn gekomen, en dat blijft voorlopig koffiedik kijken. Heeft men bewijzen dat er in die hotelkamer extreme hitte heeft plaatsgevonden? Of is er iemand met kwade bedoelingen aan het erk geweest? Dat zal verder onderzoek alvast moeten uitwijzen.