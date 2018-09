Het was een recordzomer voor Brussels Airport, zo blijkt uit de cijfers die woensdag werden gepubliceerd. In juli en augustus samen kreeg de luchthaven 5,2 miljoen passagiers over de vloer. Vorige zomer waren er dat 5 miljoen.

In juli werden iets meer dan 2,6 miljoen vertrekkende en aankomende passagiers geteld, in augustus net iets minder dan 2,6 miljoen. Het gaat voor augustus om een groei met 3,4 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Vooral het succes van vliegvakanties naar Turkije, Egypte en Tunesië verklaren de stijging, net als de uitbreiding van de langeafstandsbestemmingen. Brussels Airport verwijst ook naar de jaarlijkse hadj-bedevaart in Saoedi-Arabië, vanaf de tweede helft van augustus.

Gemiddeld telde een vlucht in augustus 135 passagiers, ook een nieuw record.

Bij het vrachtvervoer was er vorige maand een groei met 7 procent. Vooral de vracht aan boord van passagiersvliegtuigen boomde (+17%).