Franse spoorwegen hebben vanaf 2025 geen machinisten meer nodig

De Franse spoorwegmaatschappij SNCF werkt aan zelfrijdende treinen. Tegen 2023 zullen de eerste prototypes worden ontwikkeld, die zonder treinbestuurder kunnen rijden. Vanaf 2025 zullen ze worden ingeschakeld in het normale treinverkeer.

De SNCF werkt met verschillende industriële partners aan het project. De eerste prototypes zullen tegen 2023 rijden, op regionale lijnen en goederenlijnen. “Dit is de toekomst van het spoor”, aldus SNCF-baas Guillaume Pepy. De ontwikkeling zal 57 miljoen euro kosten.

Het is de bedoeling de autonome treinen vanaf 2025 in het reguliere spoorverkeer in te schakelen. De Franse spoorwegmaatschappij wil daar jaarlijks honderd miljoen euro voor uittrekken.