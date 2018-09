Zweedse media: “Yves Leterme krijgt geen nieuw mandaat bij internationale organisatie IDEA”

Ex-premier Yves Leterme moet opstappen als topman van de internationale organisatie IDEA. Dat meldt de Zweedse krant OmVärlden. De stoel van Leterme was al een tijdje aan het wankelen. De Zweden, de hoofdgeldschieters van het platform, vinden het maar niets dat zijn belastingen worden bijgepast en wijzen naar een audit die hem “autoritaire trekjes” toedicht. Leterme ontkent dat die beslissing al genomen is.

Nadat er twee weken geleden nog volop discussie was binnen de raad van bestuur of het contract van gewezen premier Yves Leterme bij IDEA nog verlengd kon worden en of hij tot het einde mocht blijven, lijkt de knoop nu doorgehakt. Dat schrijft althans Om Världen, dat het dossier van in het begin opvolgt. Leterme zou kunnen blijven tot het einde van zijn mandaat, dat volgend jaar afloopt, maar een hernieuwing zou er na de heisa van de voorbije maanden niet meer inzitten. Het bestuur, dat bestaat uit 32 lidstaten, zou nu unaniem besloten hebben om op zoek te gaan naar een nieuwe secretaris-generaal om IDEA te leiden wanneer Letermes mandaat volgend jaar afloopt. In een telefonische reactie ontkent Leterme dat die beslissing al genomen is.

LEES OOK. Waarom de Zweedse regering zijn buik vol heeft van Yves Leterme

De hele saga sleept al enkele maanden aan. In mei raakte bekend dat Leterme de Belgische belastingen op zijn loon liet terugbetalen door IDEA. Dat was niet naar de zin van de landen die IDEA financieren en daarom werd een audit gevraagd bij KPMG. Daarin kwamen opmerkingen naar boven over de manier waarop Leterme IDEA leidt. Er is sprake van pest­gedrag en discriminatie binnen zijn organisatie. Maar KPMG oordeelde ook dat de terugbetaling aan Leterme ‘in alle integriteit en juridisch correct werd behandeld’.

Vijf Zweedse winters

Leterme greep dat laatste aan in zijn verdediging toen hij eind augustus door Om Världen gecontacteerd werd voor een reactie. “Meneer, de audit die u gedeeltelijk schijnt gelezen te hebben, pleit mij volledig vrij van de valse beschuldigingen. Als journalist bent u verplicht om de waarheid te schrijven en te publiceren. Ik heb u hier over geïnformeerd.” In een opname op de website van de krant is te horen hoe Leterme op alle verdere vragen van de journalist exact datzelfde antwoord blijft geven, vijftien keer na elkaar.

(lees verder onder de video)

Video: YouTube

De Belgische oud-premier had intussen zelf al aangegeven dat het nooit zijn ambitie was om IDEA langer dan de oorspronkelijk geplande vijf jaar te leiden. “Vijf Zweedse winters zijn genoeg”, zei hij daarover deze week nog op Radio 1, in de marge van een gesprek over de uitslag van de Zweedse verkiezingen.

“Het is dus ook niet onlogisch dat een organisatie dan op gegeven moment die procedure voor de selectie van een opvolger in gang zet”, voegt Leterme daar nu aan toe in een reactie aan De Standaard. “Maar bij mijn weten is dat nog niet het geval. Zweden heeft correct zijn bijdrage betaald, iets wat Om Världen nog altijd betwist, en ik werk gewoon verder tot mijn mandaat afgelopen is.”