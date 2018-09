Gent - In een bordeel aan de Kortrijksesteenweg in Sint-Denijs-Westrem is een lichaam gevonden. Het parket is een onderzoek begonnen.

Het lichaam werd woensdagochtend gevonden in de ‘Love Bar’ aan de Kortrijksesteenweg in Sint-Denijs-Westrem. Omdat het over een verdacht overlijden gaat, is een onderzoek begonnen. De politie en het parket zijn ter plaatse.