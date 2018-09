Nieuwe generatie beloften doet wat Tielemans, Praet en Musonda niet konden: zijn dit de Rode Duivels van morgen?

Laat de Rode Duivels even voor wat ze zijn, wilt u? Tien jaar na de droomcampagne op de Olympische Spelen in Peking heeft ons land een nieuwe generatie ‘beloftevolle beloften’. Pakt de nationale U21 op 16 oktober in Zweden minstens één punt dan plaatst het zich immers voor het eerst in twaalf jaar voor een EK. Haalt het daar de top vier, dan is een ticket voor de Olympische Spelen 2020 in Tokio meteen ook een feit. Wie zijn de jongens die kunnen verwezenlijken waar Youri Tielemans, Dennis Praet en Charly Musonda Jr. nooit in slaagden?