Wat er in uw salami zit, is het grootste geheim van de beenhouwer

Salami is meer dan alleen maar beleg tussen de boterham. De worst is de inzet van een zware concurrentiestrijd, inclusief bedrijfsspionage. Een producent uit het Kortrijkse daagde deze week nog een ex-werknemer voor de rechter omdat die zijn recept aan de concurrentie zou hebben doorgespeeld. “Zoiets is dan ook een ramp”, klinkt het bij slagers. “Salami is iets speciaals, niet te vergelijken met pakweg kookham.”