“Waarom lieg jij over alles?”: president Trump veroorzaakt ophef met foto 9/11

Amerikaans president Donald Trump heeft opnieuw ophef veroorzaakt. Deze keer met een foto van een herdenkingsmoment voor 9/11 in het Witte Huis. Enkele aandachtige twittergebruikers merkten immers op dat het helemaal niet om een recente foto ging.

Het beeld dat Donald Trump dinsdag op Twitter gooide, was er eentje van vorig jaar. Door het bijschrift dat de president bij de tweet plaatste, leek het echter alsof het om een recente foto ging.

“Vertrekken nu vanuit Washington D.C. om de herdenkingsdienst van vlucht 93 bij te wonen in Shanksville, Pennsylvania”, stond er te lezen.

Departing Washington, D.C. to attend a Flight 93 September 11th Memorial Service in Shanksville, Pennsylvania with Melania. #NeverForget pic.twitter.com/O2sFUeRqeb — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 september 2018

En dat schoot bij een aantal twittergebruikers in het verkeerde keelgat. Zij hadden immers opgemerkt dat het om een oude foto ging doordat er twee medewerkers van het Witte Huis opstaan die al maanden niet meer voor de president werken.

“Deze foto werd niet vandaag gemaakt. Waarom lieg jij over alles?”, reageerde iemand. Of ook: “Het is donker en bewolkt in D.C., jij leugenaar.”

Aan het Witte Huis vond dinsdag wel degelijk een herdenkingsmoment plaats, maar daar waren president Trump en zijn vrouw Melania niet aanwezig. Zij waren al onderweg naar Pennsylvania voor een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffer van vlucht 93, de enige aanslag van 9/11 die “mislukte”.

De herdenking van 9/11 aan het Witte Huis in 2018. Foto: Photo News