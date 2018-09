Al elfde keer dit jaar: zee kleurt opnieuw bloedrood na massale slachting van grienden op Faeröer-eilanden

Dierenrechtenorganisatie Sea Shepherd heeft duizenden kijkers nog maar eens geschokt op haar Facebook-pagina. Daar toonden ze dinsdag live de slachting maar liefst 210 grienden in Hvalvik, een dorp op de Faeröer-eilanden. Het is al de elfde keer dat de gruwelijke traditie werd uitgevoerd op de eilandengroep.

De zogenaamde Grindadráp werd net zoals vorig jaar van begin tot einde gevolgd door vrijwilligers van Sea Shepherd. Met behulp van schokkende filmpjes en foto’s willen ze een einde maken aan de gruwelijke traditie die al in de zestiende eeuw ontstond.

Ondiepe wateren

Wanneer een Grindadráp plaatsvindt, hangt hoofdzakelijk af van de weersomstandigheden. Indien die perfect zijn, worden de dieren spontaan naar de ondiepe wateren gedreven en gedood door de vissers. Elke zomer komen er op die manier ongeveer 800 grienden om het leven.

Vooral de manier waarop stuit vele kijkers tegen de borst. Op verschillende video’s op de Facebook-pagina is te zien dat de jagers hierbij gebruikmaken van gewone messen, terwijl de regels nochtans stellen dat hiervoor speciale tools moeten worden gebruikt. De nek van elke dolfijn wordt opengesneden, om vervolgens het ruggenmerg te breken.

“Belangrijk deel van levensstijl”

De traditie wordt al jaren aangeklaagd door dierenrechtenactivisten die het ritueel zowel gruwelijk als totaal onnodig vinden. De lokale regering is echter een andere mening toegedaan. Volgens de overheid is de jacht niet alleen duurzaam, maar ook belangrijk om aan voldoende vlees te komen dat anders moet geïmporteerd worden uit het buitenland. “De walvisjacht is een belangrijk onderdeel van onze levensstijl”, liet een woordvoerder weten aan Daily Mail. “Er bestaat geen twijfel over dat de jacht dramatisch oogt voor mensen die hier niet mee zijn opgegroeid. Maar niettemin zijn ze goed georganiseerd en volledig legaal.”

Naar schatting leven er 778.000 grienden in het oosten van de Noordelijke Atlantische Oceaan. Ongeveer 100.000 daarvan zouden zich in de buurt van de Faeröer-eilanden bevinden.