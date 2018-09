Chauffeur vindt bijna 16.000 euro aan achtergelaten cash geld in zijn bus

Een chauffeur van de RATP, de transportgroep die het openbare vervoer in Parijs verzorgt, heeft maar liefst 15.000 euro cash geld gevonden op zijn bus. De politie is een onderzoek geopend om te achterhalen vanwaar het geld afkomstig is.

Toen de chauffeur, werkzaam op buslijn 60 in het achttiende arrondissement in Parijs, maandagochtend om 7 uur bij de start van zijn dienst nog even zijn bus wou controleren, ontdekte hij er de gigantische geldsom van 15.720 euro. Het geld lag samen met een Congolees paspoort en een USB-kabel in een tas. Vooraleer de politie in te lichten, nam de chauffeur eerst nog contact op met zijn overste om de opmerkelijke vondst te melden.

De politie is intussen in het bezit van de geldsom en heeft een onderzoek geopend. Op zijn twitteraccount looft de RATP de chauffeur omwille van zijn “voorbeeldige gedrag (...) die volledig in overeenstemming is met de waarden die het bedrijf dagelijks probeert te handhaven tegenover zijn klanten”.